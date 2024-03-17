Казахстан произвел фурор на турнире по боксу в Сербии

В Белграде (Сербия) проходит международный турнир по боксу "Мемориал Бранко Пешича", передают Vesti.kz.

Еще четыре представителя сборной Казахстана вышли в финал соревнований.

В полуфиналах выступили:

- Сабыржан Аккалыков (до 71 килограмма) победил черногорца Стефана Савковича;

- Диас Молжигитов (до 75) оказался сильнее россиянина Джамбулата Бижамова;

- Ерасыл Жакпеков (до 80) выиграл бой у хозяина ринга Златко Турковича;

- Данияр Рахимбердинов (до 92) прошел серба Мирослава Савича.

Турнир завершится 17 марта, в нем принимают участие 106 человек из 16 стран мира. Сборная Казахстана отправилась в Белград с 12 боксерами.