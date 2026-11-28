Казахстанка Карина Ибрагимова пробилась в полуфинал Кубка мира по боксу от World Boxing. Соревнования проходят в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей Ибрагимовой из весовой категории до 57 килограммов в рамках первого дня турнира была представительница Китайского Тайбэя У Ши И - бронзовая призёрка Олимпиады-2024. В итоге казахстанца одержала уверенную победу решением - 5:0.

Отметим, что сама Карина является призёркой, а также

На этом Кубке мира это первая победа для сборной Казахстана. Ранее в четвертьфинале в весовой категории до 50 килограммов проиграл Даниял Сабит.

Добавим, что сегодня зрителей ждут ещё три поединка в Ташкенте с участием боксёров из Казахстана.

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