Казахстан потерпел первое поражение в финалах ЧА-2021 по боксу

Победу забрал Узбекистан.

Фото: с сайта kstnews.kz
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Сегодня 21:04

Казахстанка Владислава Кухта стала серебряной призеркой чемпионата Азии по боксу в весе до 57 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном поединке она встречалась с представительницей сборной Узбекистана Ситорой Турдибековой и уступила решением судей.

Ранее чемпионками Азии в Дубае стали Алуа Балкибекова (до 48), Назым Кызайбай (до 51) и Дина Жоламан (до 54). Причем Балкибекова и Жоламан победили боксерш из Узбекистана.

Напомним, сегодня, 30 мая, еще пять представительниц Казахстана выступят в финалах чемпионата Азии, две из них будут биться с боксершами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу


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Сегодня 21:04
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