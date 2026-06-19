Казахстан понёс восьмую потерю на Кубке мира по боксу

Казахстанский боксёр Тимур Нурсеитов провёл свой второй поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 75 килограммов он встречался с Рами Киваном из Болгарии, финалистом чемпионата мира. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу сопернику казахстанца (5:0).

Таким образом, Киван пробился в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль. Для Казахстана же это восьмая потеря на турнире.

Ранее четвертьфинале Кубка мира свои бои выиграли Абылайхан Жусупов (70 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Лаура Есенгельды (70 кг) уступила.

Позднее на ринг выйдут еще три боксёра Казахстана. Подробности - тут.