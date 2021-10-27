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Казахстан понес первую потерю на ЧМ-2021. Им стал боксер-профессионал

Казахстан понес первую потерю на ЧМ-2021. Им стал боксер-профессионал
©instagram.com/nurmaganbet.bek
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Казахстанец Бек Нурмаганбет проиграл в 1/16 финала на чемпионате мира по боксу, который проходит в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz

Соперником казахстанца в категории до 86 килограммов был бразилец Кено Мачадо, который победил единогласным решением судей со счетом 5:0. Казахстанец стал первой потерей сборной на ЧМ-2021.

Напомним, ранее в этом весе боксера из Узбекистана Шохжахона Абдуллаева отправили в страшный нокаут. Он также завершил выступление.

Свои первые бои на чемпионате мира уже выиграли Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма), Нурканат Райыс (до 75 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов) и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов, который совершил сенсацию и победил Хасанбоя Дусматова из Узбекистана.

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Метки:
Нурмаганбет Бек ЧМ по боксу Сербия

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