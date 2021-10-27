Узбекского боксера отправили в страшный нокаут за секунду до гонга на ЧМ-2021

Боксера из Узбекистана Шохжахона Абдуллаева отправили в страшный нокаут на чемпионате мира в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в 1/32 финала в весовой категории до 86 килограммов. А обидчиком узбекского боксера стал Виктор Шелстраете, который отметился нокаутом за секунду до конца второго раунда.

Напомним, в этом весе от Казахстана выступает Бек Нурмаганбет, который сегодня проведет бой против бразильца Кено Мачадо.

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