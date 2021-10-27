Опять сенсация? Казахстанец стартовал с победы на ЧМ и вышел на профи-боксера из Узбекистана

Казахстанец Асланбек Шымбергенов, выступающий в весе до 71 килограмма, вышел в 1/16 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем первом поединке на турнире он встречался с иранцем Фархадом Моради Аташгахом. Поединок прошел только один раунд, из-за рассечения у соперника победитель был определен досрочно.

Следующим соперником Шымбергенова будет Шахрам Гиясов из Узбекистана, который уже успел провести на профессиональном ринге 11 боев и все их выиграл, девять причем нокаутом.

Напомним, позже на ринг выйдет наш единственный профи в составе Бек Нурмаганбетов, которому в 1/16 финала в категории до 86 килограммов предстоит встретиться с бразильцем Кено Мачадо. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Сенсация из Казахстана в Белграде, или как прошел второй день на ЧМ-2021 по боксу

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