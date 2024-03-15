Казахстан понес еще одну потерю на турнире по боксу в Сербии

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Вчера 09:13
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Сборная Казахстана потеряла еще одного боксера на международном турнире "Мемориал Бранко Пешича" в Белграде (Сербия), передают Vesti.kz

Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, капитулировал перед россиянином Эдуардом Саввиным.

Ранее Ерасыл Танкай (до 63,5) уступил армянскому боксеру Нареку Хоранисяну, а Темирлан Мукатаев (до 86) проиграл единогласным решением судей чемпиону мира из России Шарапутдину Атаеву.

Напомним, в турнире, который продлится до 17 марта, принимают участие 106 боксеров из 16 стран мира. Сборная Казахстана отправилась в Белград с 12 боксерами.

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