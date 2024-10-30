Казахстан получил дуэль с Узбекистаном за финал ЧМ-2024 по боксу

Определился соперник казахстанского боксера Аслана Елдибайулы по полуфиналу молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории свыше 92 килограммов он встретится с узбекским боксером Шахзодом Полвоновым, который в полуфинале одолел армянина Мисака Тепаняна.

Сам Елдибайулы одолел Мырзакира Кошалиева из Кыргызстана.

Бой казахстанца с Полвоновым намечен на 31 октября.

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Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.

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