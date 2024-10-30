Казахстан разгромил Узбекистан в бою за медаль ЧМ-2024 по боксу
Казахстанская боксерша Елянур Турганова вышла в 1/2 финала молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Елянур Турганова вышла в 1/2 финала молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
В 1/4 финала в весе до 50 килограммов она противостояла Зилолихон Юсуфовой из Узбекистана.
Поединок завершился победой Тургановой единогласным решением судей - 5:0.
Ее полуфинальная битва с лучшей в паре Паулина Рейес Рамирес (Мексика) - Мария Горгопуло (Греция) состоится 31 октября. Турганова, как минимум гарантировала себе бронзу мирового первенства.
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Напомним, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.
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