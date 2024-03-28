Казахстан победил Узбекистан в бою за золото турнира по боксу в Баку

Казахстанский боксер Дархан Дуйсебай выступил в финале международного турнира "Великий шелковый путь", который проходит в Баку, передают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 71 килограмма ему противостоял Бегзод Хамидов из Узбекистана. По итогам трех раундов победу раздельным решением судей одержал казахстанец.

Ранее Казахстан выиграл первое золото турнира. Победителем стал Талгат Сырымбетов (60 кг).

А вот два его соотечественника - Тимур Кабдешов (54 кг) и Темиртас Жусупов (48 кг) проиграли свои финалы.

Позднее на ринг выйдет последний представитель Казахстана:

До 92 килограммов

17:45. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Альфонсо Домингес (Азербайджан).