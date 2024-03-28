Казахстан? Определен лучший боксер международного турнира в Баку

Стал известен лучший боксер международного турнира "Великий шелковый путь", который прошел в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Этого звания удостоился хозяин ринга Шамиль Аскеров. В финале турнира в весовой категории до 57 килограммов он дрался с Худойназаром Файзовым из Узбекистана. После первого раунда соперник отказался от продолжения, поэтому золото досталось азербайджанскому боксеру.

Добавим, что Казахстана на этом турнире был представлен в 11 весовых категориях, кроме вышеуказанной. По итогам соревнований казахстанские боксеры завоевали семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.

В общекомандном медальном зачете Казахстан занял третье место. Лидером турнира стала сборная Узбекистана - пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Вторыми стали хозяева турнира - в активе Азербайджана три золотые и три серебряные медали.

Сенсация и победа над Узбекистаном: как казахстанские боксеры выступили в финалах турнира в Баку