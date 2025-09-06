Казахстан одержал еще одну победу на историческом ЧМ по боксу

Казахстанка Виктория Графеева одержала победу в стартовом поединке на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов ей противостояла спортсменка из Косово Доньета Садику.

В первом раунде Графеева получила преимущество большинством судейских голосов - 4:1. Во втором отрезке раздельным решением Садику оказалась - 3:2.

В третьем раунде судьи вновь отдали преимущество Графеевой - 4:1. Итогом боя стала победа Виктории - 3:2.

В 1/8 финала она встретится с хозяйкой ринга англичанкой Люси Кингс-Уитли.

Напомним, сегодня, 6 сентября на чемпионате мира с победы стартовал Торехан Сабырхан, одолевший алжирца Юсефа Ислама Яиша.

Добавим, этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing.