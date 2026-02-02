Әуесқой бокс
2 февраля 16:28

Казахстан объявил состав на первый турнир по боксу в 2026 году

©Depositphotos/ EvrenKalinbacak

Женская сборная Казахстана примет участие в международном турнире Boxam Elite, который пройдёт в Ла Нусии (Испания) с 3 по 8 февраля, передают Vesti.kz.

Продолжение
"Аль-Наср" обошелся без Роналду и не прогадал
2 февраля 22:35  
Бой Мовсара Евлоева возглавит турнир UFC
2 февраля 23:07  
Европа или МЛС? Стал известен новый клуб Бензема
2 февраля 23:36  
Казахстанские боксеры узнали соперников на первом турнире в 2026 году
2 февраля 23:56  
Кто представит Казахстан

48 кг. Элянур Турганова
51 кг. Рахмина Абдумежитова
54 кг. Сымбат Алиаскар
57 кг. Виктория Байдукова, Шахназ Исаева
60 кг. Евгения Графеева, Аяжан Ермек
65 кг. Акнар Ищанова, Асем Танатар, Назерке Серик
70 кг. Азиза Исина
80 кг. Гузаль Садыкова
+80 кг. Умида Садыкова, Панар Сейтханкызы


Как видно, первый турнир по боксу в 2026 году пропустит одна из лидеров женской сборной Казахстана — Назым Кызайбай.

Ранее стал известен состав мужской национальной команды на этот турнир, подробности — по ссылке.