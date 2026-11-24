Сборная Казахстана определилась с составом на заключительный этап Кубка мира по боксу 2026 года под эгидой World Boxing, который пройдёт в Ташкенте (Узбекистан) с 28 ноября по 3 декабря, сообщают Vesti.kz.

Кто представит Казахстан на турнире

В состав национальной команды вошли 11 боксёров: шесть мужчин и пять женщин.

Мужчины:

50 кг — Даниял Сабит;70 кг — Фарух Токтасынов;75 кг — Аман Конысбеков;80 кг — Диас Молжигитов;85 кг — Султанбек Айбарулы;90 кг — Даулет Толемисов.

Женщины:

57 кг — Карина Ибрагимова;70 кг — Бакыт Сейдиш;75 кг — Шугыла Налибай;80 кг — Валерия Аксенова;свыше 80 кг — Дина Исламбекова.Даты проведения и участники

Всего в соревнованиях примут участие 142 боксёра из 31 страны. Спортсмены получили приглашения на турнир от международной организации World Boxing.

Первые поединки состоятся 28 ноября, а финальные бои запланированы на 3 декабря.

Ранее Узбекистан объявил состав на Кубок мира по боксу с участием Казахстана.

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