Казахстан обошел Кубу и Узбекистан в боксе

Сборная Казахстана по боксу выиграла 11 золотых медалей на международном турнире Elorda Cup, который прошел в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

Этот результат позволил выиграть медальный зачет турнира. В топ-3 среди команд вошли боксеры из Кубы и Узбекистана, а в поединках за золото также участвовали спортсмены из Японии и Китая.

Лидеры национальной команды Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Махмуд Сабырхан уверенно победили своих конкурентов, а вот Серику Темиржанову удалось выиграть у кубинца Освела Дэвида Кавалльеро только раздельным решением судей.

В еще четырех дивизионах прошли казахстанские финалы - чемпионами старта стали Саматали Толтаев, Мухамедсабыр Базарбайулы, Абзал Серик и Айбек Оралбай.

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов оставил без золота чемпиона мира Севонрета Оказаву из Японии, а еще две победы одержали Нурбек Оралбай и Абзал Куттыбеков.

В заключительном поединке турнира встретились супертяжеловесы Казахстана и Узбекистана: конкурентом Дамира Тойбая стал Лазизбек Мулложонов. Участник ЧМ-2021 выиграл решением судей и принес единственное золото своей сборной.

Капитан сборной Казахстана побил чемпиона мира по боксу

Финалы

До 48 килограммов:

Темиртас Жусупов (Казахстан) - Асылбек Жалилов (Узбекистан) - 4:1.

До 51 килограмма:

Сакен Бибосынов (Казахстан) - Алехандро Кларо Фисс (Куба) - 5:0.

До 54 килограммов:

Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Фан Бо (Китай) - 5:0.

До 57 килограммов:

Серик Темиржанов (Казахстан) - Освел Дэвид Кавалльеро (Куба) - 3:2.

До 60 килограммов:

Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Саматали Толтаев (Казахстан) - 1:4.

До 63,5 килограмма:

Санатали Толтаев (Казахстан) - Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - 0:5.

До 67 килограммов

Дулат Бекбауов (Казахстан) - Абзал Серик (Казахстан) - 1:4.

До 71 килограмма:

Севонрет Оказава (Япония) - Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - 1:4.

До 75 килограммов:

Йоэнлис Фелисиано Эрнандес Мартинес (Куба) - Саиджамшид Жафаров (Узбекистан) - 3:2.

До 80 килограммов:

Нурбек Оралбай (Казахстан) - Танглатихан Эрбиеке (Китай) - 3:2.

До 86 килограммов:

Абзал Куттыбеков (Казахстан) - Яиниер Аерео (Куба) - 3:2.

До 92 килограммов:

Айбек Оралбай (Казахстан) - Сагындык Тогамбай (Казахстан) - 3:2.

Свыше 92 килограммов:

Дамир Тойбай (Казахстан) - Лазизбек Мулложонов (Узбекистан) - 0:5.

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