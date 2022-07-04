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Казахстанский боксер вырвал золото у медалиста ЧМ из Кубы

Казахстанский боксер вырвал золото у медалиста ЧМ из Кубы
©КФБ

Серебряный призер ЧМ-2021 Серик Темиржанов выиграл золото на международном турнире Elorda Cup, который прошел в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале категории до 57 килограммов казахстанец Темиржанов выиграл у кубинца Освела Дэвида Кавалльеро, который также стал обладателем бронзы мирового турнира в Сербии.

Казахстанец выиграл первый раунд, но во втором конкуренту удалось отыграться по оценкам некоторых судей. В решающем раунде Кавалльеро еще сократил отставание, но Темиржанов выиграл бой.

Итоговый счет - 3:2. Добавим, что ранее победителями турнира стали золотые медалисты ЧМ-2021 - Темиртас Жусупов (до 48) и Сакен Бибосынов (до 51).

 

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Метки:
Темиржанов Серик Сборная Казахстана по боксу Куба

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