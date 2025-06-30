Казахстан с нокдаунами выиграл второй бой на Кубке мира по боксу

Представительница женской сборной Казахстана Анель Сакыш успешно стартовала на этапе Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, передают Vesti.kz.

В стартовом бою весовой категории до 54 килограммов Анель победила Татьяну Обермайер из Германии, которой во втором и третьем раундах отсчитали нокдауны.

Это вторая победа Казахстана на старте домашнего турнира. Ранее также победу одержала лидер национальной команды Назым Кызайбай (до 48 кг).

Сегодня от Казахстана выступят еще три человека, с расписанием боев можно ознакомиться здесь

Этап Кубка мира продлится до 6 июля.