Казахстан лишили фаворита на ЧМ-2025 по боксу? Эксперт сделал заявление

Казахстанский журналист Аян Толеген высказался о поражении Сабыржана Аккалыкова в стартовом поединке чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Напомним, накануне казахстанец провёл дебютную встречу в весовой категории до 75 килограммов против украинца Павла Иллюши. По итогам боя Аккалыков уступил раздельным решением судей - 3:2.

"Очень жаль что так вышло. Честно, для меня лично этот парень был тайным фаворитом чемпионата. Как-будто сам на себя не был похож. Мы то помним его бои с Кубка мира в Астане", — написал Толеген в своём Telegram-канале.

Напомним, на прошедшем в текущем году Кубке мира World Boxing в Астане Аккалыков стал лучшим в своей весовой категории, завоевав золотую медаль. Стоит отметить, что Сабыржан также является чемпионом мира среди молодёжи (2021).



