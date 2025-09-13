Казахстан лишили дуэли с Узбекистаном за золото ЧМ-2025 по боксу

На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия) определились финалистки в женской сетке в весе до 51 килограмма, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке, который состоится 14 сентября сойдутся казахстанка Алуа Балкибекова и Бусеназ Чакырогрлу из Турции.

Балкибекова в 1/2 финала прошла Синью Ци из Китая - 4:1. Чакыроглу победила Ферузу Казакову из Узбекистана.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

Бусеназ является двукратной призеркой Олимпийских игр 2020 и 2024 года. Кроме того, он побеждала на чемпионате мира (2022) и дважды брала серебро на мировых первенствах. Помимо этого, следующая соперница Балкибековой дважды побеждала на чемпионатах Европы.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.