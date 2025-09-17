Казахстан или Узбекистан? World Boxing назвал лидера в боксе

World Boxing подвел итоги первого чемпионата мира по боксу, прошедшего под эгидой организации в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Речь идёт о мужской сетке турнира, где боксеры сборной Казахстана завоевали четыре золотые медали и стали вторыми. Первое место заняли соседи из Узбекистана с шестью золотыми и одним серебром.

"Неофициальный медальный зачёт мужского турнира на первом чемпионате мира по боксу! Сборная Узбекистана занимает верхнюю строчку, а Казахстан идет буквально по пятам. Удивительно, но именно эти две страны разделили между собой все мужские золотые медали турнира. В топ-5 также вошли команды Бразилии, Англии и Японии. Поздравляем всех медалистов — выдающийся результат и отличная работа!", - говорится в сообщении.





Отметим, что по итогам ЧМ-2025 боксёры из Казахстана завоевали 10 медалей (семь золотых, одну серебряную и две бронзовые) и выиграли медальный зачёт. На втором месте стал Узбекистан (6-2-3), а замкнула тройку лидеров Индия (2-1-1).

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025