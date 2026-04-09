Казахстан с двумя нокдаунами взял еще одно золото ЧА-2026 по боксу

Казахстанка Дина Исламбекова завоевала золото на чемпионате Азии по боксу в Улан-Баторе (Индия), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории свыше 80 килограммов она встречалась с Алфией Патхан из Индии.

В первом раунде соперница казахстанки побывала в нокдауне, а итогом трехминутки стало преимущество Исламбековой единогласным решением судей.

Второй отрезок боя казахстанка также сумела забрать - 4:1. В третьем раунде индийская боксерша вновь побывала в нокдауне. Эта трехминутка, как и весь бой сложились в пользу Исламбековой единогласным решением судей.

Напомним, ранее Бакыт Сейдиш (70 кг), уступив Арундхати Чоудхари из Индии стала обладательницей серебра континентального первенства. В свою очередь, Надежда Рябец (80 кг) разгромила Рухшону Парпиеву из Узбекистана и принесла Казахстану первое золото.

Чемпионат Азии, который проходит под эгидой World Boxing завершится 10 апреля.

Завтра состоятся финалы в мужской сетке. На ринг от Казахстана выйдут пять боксеров: Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).