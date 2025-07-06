Казахстан без боя взял второе золото на Кубке мира по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан успешно выступил в финале Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В решающем бою Махмуд весовой категории до 55 килограммов должен был встретиться с японцем Руи Ямагучи. Однако, соперник не вышел на поединок.

Таким образом, Сабырхан стал обладателем золотой медали Кубка мира.

Ранее Назым Кызайбай одержала победу в финале Кубка мира и принесла первое золото Казахстану на турнире.

Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.