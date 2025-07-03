Казахстан без боя взял еще одну медаль Кубка мира по боксу

Казахстанка Айдана Забынбекова вышла в 1/2 финала Кубка мира по боксу в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 57 килограммов она должна была встречаться с Алисой Мендосой из США. Однако соперница казахстанки отказалась от боя.

Таким образом, Забынбекова досрочно гарантировала себе как минимум бронзу турнира.

Отметим, что сегодня, 3 июля? первой от Казахстана на ринг в Астане вышла Наталья Богданова (до 70 кг), разгромившая в четвертьфинале Барбару Марию Дос Сантос из Бразилии.

В свою очередь, Нурбек Оралбай (до 80 кг) без боя вышел в 1/2 финала. Его соперник Лакши Чанар из Индии отказался от поединка из-за травмы. Оралбай без боя стал как минимум обладателем бронзы.

А вот Серик Темиржанов (до 60 кг) уступил раздельным решением японцу Шунсуке Китамото и завершил выступление на турнире.