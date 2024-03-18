Казахстан с 8 медалями сотворил триумф на турнире по боксу в Сербии

В Белграде (Сербия) завершился международный турнир по боксу "Мемориал Бранко Пешича", передают Vesti.kz.
Казахстанские боксеры завоевали 4 золота, 4 серебра и заняли первое место в общекомандном зачете.
В финале от Казахстана были представлены восемь боксеров: четверо из них победили, а четверо уступили.
Золото выиграли:
Ернур Кайрат (до 48 кг);
Санжар Ташкенбай (до 51 кг);
Даулет Молдашев (до 54 кг);
Диас Молжигитов (до 75 кг).
Серебряными призерами стали:
Сабыржан Аккалыков (до 71 кг);
Ерасыл Жакпеков (до 80 кг);
Данияр Рахимбердинов (до 92 кг);
Олжас Бокаев (свыше 92 кг).
Результаты финальных боев:
Ернур Кайрат - Ради Йоксимович (Сербия) - 5:0;
Санжар Ташкенбай - Омер Аметович (Сербия) - 5:0;
Даулет Молдашев - Вербан Габор (Венгрия) - 3:2;
Сабыржан Аккалыков - Сергей Колденков (Россия) - 2:3;
Диас Молжигитов - Альмир Мемич (Сербия) - 3:2;
Ерасыл Жакпеков - Габриэль Веочич (Хорватия) - 1:4;
Данияр Рахимбердинов - Рамазан Дадаев (Россия) - 0:5;
Олжас Бокаев - Владан Бабич (Сербия) - 0:4.
Напомним, что 12 представителей сборной Казахстана участвовали в этом турнире, который собрал 106 боксеров из 16 стран мира.