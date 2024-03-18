Казахстан с 8 медалями сотворил триумф на турнире по боксу в Сербии

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 07:16
©instagram.com/boxingkazakhstan

В Белграде (Сербия) завершился международный турнир по боксу "Мемориал Бранко Пешича", передают Vesti.kz.

Казахстанские боксеры завоевали 4 золота, 4 серебра и заняли первое место в общекомандном зачете.

В финале от Казахстана были представлены восемь боксеров: четверо из них победили, а четверо уступили.

Золото выиграли:

Ернур Кайрат (до 48 кг);
Санжар Ташкенбай (до 51 кг);
Даулет Молдашев (до 54 кг);
Диас Молжигитов (до 75 кг).

Серебряными призерами стали:

Сабыржан Аккалыков (до 71 кг);
Ерасыл Жакпеков (до 80 кг);
Данияр Рахимбердинов (до 92 кг);
Олжас Бокаев (свыше 92 кг).

Результаты финальных боев:

Ернур Кайрат - Ради Йоксимович (Сербия) - 5:0;
Санжар Ташкенбай - Омер Аметович (Сербия) - 5:0;
Даулет Молдашев - Вербан Габор (Венгрия) - 3:2;
Сабыржан Аккалыков - Сергей Колденков (Россия) - 2:3;
Диас Молжигитов - Альмир Мемич (Сербия) - 3:2;
Ерасыл Жакпеков - Габриэль Веочич (Хорватия) - 1:4;
Данияр Рахимбердинов - Рамазан Дадаев (Россия) - 0:5;
Олжас Бокаев - Владан Бабич (Сербия) - 0:4.

Напомним, что 12 представителей сборной Казахстана участвовали в этом турнире, который собрал 106 боксеров из 16 стран мира.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс Сербия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:16
Любительский бокс
Казахстан с 8 медалями сотворил триумф на турнире по боксу в Сербии
Вчера , 11:58
Любительский бокс
Сколько казахстанцев дошли до финала турнира по боксу в Сербии
Вчера , 11:37
Любительский бокс
Казахстан произвел фурор на турнире по боксу в Сербии
15 марта, 19:48
Любительский бокс
Сборная Казахстана по боксу определилась с планами перед Олимпиадой-2024
15 марта, 16:59
Любительский бокс
Об "оголившихся" проблемах в боксе рассказали в Казахстане
15 марта, 15:30
Любительский бокс
Призер ОИ дал свою оценку казахстанским боксерам в отборе в Париж-2024
15 марта, 09:36
Любительский бокс
Победой закончился бой призера чемпионата Азии из Казахстана
15 марта, 09:13
Любительский бокс
Казахстан понес еще одну потерю на турнире по боксу в Сербии
14 марта, 21:36
Любительский бокс
Айтжанов одним словом описал вклад Головкина в успех сборной в отборе на ОИ-2024
14 марта, 20:55
Любительский бокс
Найдено объяснение успеху Казахстана в отборе на Олимпиаду
© 2008 - 2024 ТОО «EML»