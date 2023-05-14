Казахское дерби решило судьбу золота чемпионата мира по боксу

Казахское дерби состоялось в финальном бою чемпионата мира-2023 по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).

В решающем матче весовой категории до 80 килограммов представитель сборной Казахстана Нурбек Оралбай встретился с этническим казахом Тохтарбеком Танатханом, представляющим Китай. Казахстанец одержал победу раздельным решением судей - 4:1.

Напомним, что Оралбай является чемпионом мира среди молодежи.

Это золото стало четвертым для сборной Казахстана на ЧМ-2023.

Ранее чемпионами мира стали Асланбек Шымбергенов (71 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Санжар Ташкенбай (48 кг). Также серебро у Дулата Бекбауова (67 кг).

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