Казахский боксер выиграл медаль чемпионата Узбекистана

Этнический казах Руслан Абдуллаев, выступающий в весовой категории до 63,5 килограмма, выиграл четвертьфинальный бой чемпионата Узбекистана по боксу, передают Vesti.kz.

Он оказался сильнее Мухаммадсобира Алеуатддинова по итогам трех раундов.

Как итог, Абдуллаев вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Абдуллаев является чемпионом мира 2023 года, а годом ранее он выиграл золото чемпионата Азии.

Руслан в декабре 2021-го стал победителем чемпионата Узбекистана и был признан лучшим боксером страны, получив "Кубок Руфата Рискиева".

В свое время он приезжал в Казахстан и пытался пробиться в молодежную сборную, и даже в составе Южно-Казахстанской области выступил на молодежном чемпионате страны, где проиграл в полуфинале Сабыржану Аккалыкову и в итоге стал бронзовым призером. Затем из-за пандемии COVID-19 он не смог выступить на других республиканских соревнованиях в Казахстане, в результате чего вернулся в Узбекистан.

Отметим, что на чемпионат Узбекистана-2025 были заявлены 15 этнических казахов.