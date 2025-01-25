Казахские боксеры завоевали медали чемпионата Узбекистана

Казахские боксеры гарантировали себе первые медали на чемпионате Узбекистана 2025 года, который проходит в Ташкенте, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 54 килограммов Сабиржан Тастанов одержал победу над Абдумуталом Хабибуллаевым с результатом 3:2. В категории до 60 килограммов Мадияр Данияров победил Нурбека Кодирова со счетом 5:0. Эти победы обеспечили казахским боксерам как минимум бронзовые медали.

Однако не все казахские спортсмены смогли пройти в полуфинал: в категории до 67 килограммов Ганибек Мураткасимов потерпел поражение от Бобурбека Бободжонова с разгромным счетом 0:5.

Напомним, что всего на чемпионат Узбекистана были заявлены пятнадцать этнических казахов: Саят Ильясов, Сабиржан Тастанов, Арман Маханов, Казбек Есенгеллиев, Ганибек Мураткасимов, Машрап Абдукаим, Асилхан Анарбаев, Мадияр Данияров, Айдос Тагайбаев, Амантай Шаланов, Имангали Жайлауов, Сундет Муратов, Нурислам Абдуллаев, Мадияр Сайдрахимов и Руслан Абдуллаев.

При этом, Абдуллаев является чемпионом мира, а Сайдрахимов — призер мирового первенства.



