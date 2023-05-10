Казахский боксер сотворил сенсацию на чемпионате мира-2023 в Ташкенте

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 17:39
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Этнический казах Тохтарбек Танаткан, выступающий за сборную Китая, сотворил сенсацию на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 80 килограммов Танатхан встречался с кубинцем Арленом Лопесом, двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) и чемпионом мира (2015). Поединок завершился победой казахского боксера решением судей 

Таким образом, Танатхан вышел в полуфинал ЧМ-2023 и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Предыдущие два боя Тохтарбек выиграл нокаутом.

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Метки:
ЧМ по боксу Китай Узбекистан

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