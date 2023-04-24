Куба собрала звездный состав на ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана

Мужская сборная Кубы по боксу определилась с составом на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Кубинцы будут представлены во всех 13 весовых категориях. Среди них выделяются Хулио Сесар Ла Крус, Рониэль Иглесиас и Арлен Лопес, составляющие троицу двукратных олимпийских чемпионов. При этом Ла Крус является пятикратным чемпионом мира, тогда как Иглесиас и Лопес по разу выигрывали мировое первенство.

Также вызов в сборную получили трехкратный чемпион мира Ласаро Альварес и действующий чемпион мира Йоэнлис Эрнандес.



Полностью состав сборной Кубы выглядит так: Алехандро Кларо (до 48 килограммов), Эрислан Ромеро (51 кг), Йосбани Вейтия (54 кг), Сайдель Орта (57 кг), Эрисландис Альварес (60 кг), Ласаро Альварес (63,5 кг), Рониэль Иглесиас (67 кг), Хорхе Куэльяр (71 кг), Йоэнлис Эрнандес (75 кг), Арлен Лопес (80 кг), Нельсон Уильямс (86 кг), Хулио Сесар Ла Крус (92 кг), Фернандо Арсола (+92 кг).

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Напомним, чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая. В нем примет участие и сборная Казахстана, с ее составом можно ознакомиться здесь.

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