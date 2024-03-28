Казахский боксер разгромил чемпиона мира и завоевал золото

На международном турнире "Великий шелковый путь", который проходит в Баку (Азребайджан), выступил последний финалист от Казахстана, передают Vesti.kz.

Им стал Сагындык Тогамбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов. В финале ему противостоял хозяин ринга Альфонсо Домингес. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.

Ранее золото в копилку сборной Казахстана принесли Дархан Дуйсебай (71 кг) и Талгат Сырымбетов (60 кг).

А вот Тимур Кабдешов (54 кг) и Темиртас Жусупов (48 кг) свои финалы проиграли.

Отметим, что Домингес является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио (Япония), чемпионом мира-2021 и серебряным призером ЧМ-2023.