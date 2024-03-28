Казахский боксер разгромил чемпиона мира и завоевал золото

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 17:56
©КФБ

На международном турнире "Великий шелковый путь", который проходит в Баку (Азребайджан), выступил последний финалист от Казахстана, передают Vesti.kz.

Им стал Сагындык Тогамбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов. В финале ему противостоял хозяин ринга Альфонсо Домингес. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.

Ранее золото в копилку сборной Казахстана принесли Дархан Дуйсебай (71 кг) и Талгат Сырымбетов (60 кг).

А вот Тимур Кабдешов (54 кг) и Темиртас Жусупов (48 кг) свои финалы проиграли.

Отметим, что Домингес является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио (Япония), чемпионом мира-2021 и серебряным призером ЧМ-2023.

 

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:39
Любительский бокс
"Отомстил" за Кункабаева. Джалолов без боя выиграл золото
Сегодня , 18:19
Любительский бокс
Сенсация и победа над Узбекистаном: как казахстанские боксеры выступили в финалах турнира в Баку
Сегодня , 17:56
Любительский бокс
Казахский боксер разгромил чемпиона мира и завоевал золото
Сегодня , 17:26
Любительский бокс
Казахстан победил Узбекистан в бою за золото турнира по боксу в Баку
Сегодня , 16:13
Любительский бокс
Казахстан выиграл первое золото на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 15:51
Любительский бокс
Казахский боксер после сенсации уронил узбека, но остался без золота турнира в Баку
Сегодня , 15:18
Любительский бокс
Чемпиона мира из Казахстана оставили без золота турнира в Баку
Сегодня , 13:38
Любительский бокс
Казахстан и Узбекистан обошли Россию: у кого больше финалистов на турнире в Баку
Сегодня , 07:45
Любительский бокс
Казахстан проведет супертурнир по боксу за путевку на Олимпиаду
Сегодня , 07:20
Любительский бокс
Битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция пяти боев Казахстана за золото турнира в Баку
© 2008 - 2024 ТОО «EML»