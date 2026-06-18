Два казаха-супертяжеловеса сразятся против друг друга за медаль этапа Кубка мира

На этапе Кубка мира World Boxing в Гуйяне (Китай) определилась яркая четвертьфинальная пара в супертяжёлом весе, где за выход в полуфинал и гарантированную медаль турнира поборются два этнических казаха, представляющие разные страны, передают Vesti.kz.

Уверенный старт Маханова за Узбекистан

Одним из участников противостояния стал Арман Маханов, выступающий за Узбекистан. В 1/8 финала весовой категории свыше 90 килограммов он уверенно разобрался с болгарином Кирилом Георгиевым — судьи единогласным решением (5:0) отдали победу казахстанскому боксёру, представляющему узбекскую команду.

Байконыс прошёл дальше под флагом Китая

Его соперником станет ещё один этнический казах — Данабек Байконыс, который на турнире представляет Китай. В стартовом бою он оказался сильнее кыргызстанца Мырзакира Кошалиева, победив раздельным решением судей — 4:1.

Ставка — минимум бронза

Таким образом, в очной встрече Маханова и Байконыса будет разыграна путёвка в полуфинал, а победитель гарантирует себе как минимум бронзовую медаль Кубка мира.

Этап Кубка мира World Boxing проходит с 15 по 21 июня и собирает сильнейших боксёров со всего мира. На турнире выступают 17 представителей Казахстана — 9 мужчин и 8 женщин. С составом национальной командой можно онакомиться по этой ссылке.

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