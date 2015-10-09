Боксер из Узбекистана устроил избиение сопернику на Кубке мира

Боксер из Узбекистана Арман Маханов вышел в 1/4 финала этапа Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе свыше 90 килограммов он встречался с болгарским Кирилом Георгиевым и одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что в этой весовой категории представлен капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай. Казахстанец в 1/8 финала уверенно победил американца Наджая Райта.

Второй этап Кубка мира World Boxing в собрал сильнейшие национальные команды. Турнир продлится с 15 по 21 июня. В нем примут участие 333 спортсмена из 44 стран мира.

Добавим, на первом этапе соревнований в апреле в бразильском Фос-ду-Игуасу сборная Казахстана завоевала семь медалей — три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Напомним, ранее на Кубке мира в Гуйяне свои бои выиграли Серик Темиржанов (60 кг), Нурбек Оралбай (90 кг) и Сабыржан Аккалыков (80 кг).

Кроме того, Наталья Богданова (75 кг у женщин) прекратила выступление на соревнованиях в Китае.

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