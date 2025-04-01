Казах принес Узбекистану медаль Кубка мира по боксу

Этнический казах из Узбекистана Мадияр Данияров стал потенциальный соперником казахстанца Талгата Сырымбетова на Кубке мира по боксу в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весе до 60 килограммов он встречался с итальянцем Мичелле Балдасси.

Поединок завершился победой Даниярова большинством голосов судей - 4:1.

В битве за финал представитель Узбекистана сразится с лучшим в паре Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Луис Оливейра (Бразилия).

Данияров уже как минимум обеспечил себе бронзу турнира.

Напомним, что турнир стартовал в ночь с 31 марта на 1 апреля по казахстанскому времени. Первым от Казахстана начал выступление Нурсултан Алтынбек (55 кг), победив в 1/8 финала бразильца Майкла Триндаде.

Во второй день первой на ринг вышла Аида Адишева (54 кг), разгромно уступившая Викторие Рогалиньске из Польши.

Отметим, на Кубке мира принимают участие 130 спортсменов из 19 стран.

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Второй этап примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.