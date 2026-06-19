Капитан сборной Казахстана с разгромом завоевал медаль Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Айбек Оралбай вышел в 1/2 финала второго этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории свыше 90 килограммов он противостоял англичанину Мэттью Уильямсу. Поединок 1/4 финала завершился победой Оралбая единогласным решением судей - 5:0.

Капитан сборной Казахстана выиграл в каждом из раундов у всех судей, а с британца снимали очки сразу в двух раундах.

В первом раунде один судья выставил 10:8 в пользу казахстанца, а в третьем сразу у трёх рефери преимущество Оралбая было в два очка - снова по 10:8.

Таким образом, Айбек гарантировал себе как минимум бронзу турнира, а затем определился конкурент казахстанца за финал.

Ранее в четвертьфинале Кубка мира свои бои выиграли Аида Абикеева (65 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Алуа Балкибекова (51 кг) Лаура Есенгельды (70 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг) уступили.