Капитан сборной Казахстана по боксу остался без золота на турнире в Таиланде

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Сегодня 13:29

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уступил в финале на турнире Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем поединке в весовой категории до 69 килограммов казахстанец встречался с Бунджонгом Синсири из Таиланда.

В первом раунде судьи отдали преимущество Шымбергенову. Во втором раунде казахстанец побывал в нокдауне и решением судей, уже его соперник выиграл трехминутку. Результат заключительного раунда также сложился в пользу местного боксера.

Напомним, ранее золото Казахстану принес Серик Темиржанов. А Султан Мусинов довольствовался серебряной медалью турнира. Сегодня в финалах в Пхукете выступят еще два казахстанца. 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Таиланд


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Сегодня 13:29
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