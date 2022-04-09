Казахстанец стал серебряным призером турнира по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Султан Мусинов уступил в финале международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном бою в весовой категории до 63 килограммов казахстанцу противостоял представитель Таиланда Сомчай Вонгсуван. Первый раунд единогласным решением судей остался за соперником Мусинова. Исход второго и третьего также был в пользу местного боксера.

Отметим, что в полуфинале Мусинов победил другого казахстанца Санатали Тольтаева.

Напомним, ранее Серик Темиржанов принес Казахстану первую золотую медаль турнира. Сегодня в Пхукете пройдут еще три боя с участием казахстанцев.

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