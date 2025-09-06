Испытал проблемы и оформил два нокдауна: видео победы Торехана Сабырхана на ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в 1/8 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

16 финала в весовой категории до 70 килограммов он встречался с Юсефом Исламом Яишем из Алжира.

Первый раунд Торехан выиграл раздельным решением судей - 3:2. Во втором отрезке боя уже его соперник оказался убедительнее - 4:1.

По ходу заключительной трехминутки африканский боксер дважды побывал в нокдауне. Сабырхан уверенно забрал раунд и одержал победу по очкам.

Напомним, Сабырхан - четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.