IBA отстранила семь национальных федераций бокса. Подробности

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила об отстранении от работы семи национальных боксерских федераций, сообщают Vesti.kz. Их деятельность была приостановлена по нескольким причинам.

В частности, Федерации бокса Новой Зеландии, Германии, Швеции и Нидерландов были признаны виновными в нарушении правил и положений IBA и были отстранены от участия. Также было приостановлено членство Федерации бокса Чехии после того, как она допустила до участия в своем турнире боксеров из США. Федерация бокса США 26 апреля официально вышла из IBA.

Также было приостановлено членство Федераций бокса Либерии и Экваториальной Гвинеи. Причина - непредставление ежегодных отчетов о деятельности.

Всем федерациям сообщены условия, при которых их членство будет восстановлено, а боксеры этих стран, несмотря на отстранение национальных федераций, смогут выступать на турнирах IBA со своей национальной символикой.

Условия:

Национальная федерация должна продемонстрировать IBA, что у нее больше нет аффилированных официальных лиц, участвующих в другой международной федерации бокса; Национальная федерация должна предоставить в IBA письменное заявление, подтверждающее, что она прекратила свое участие в любой другой международной федерации бокса и обязуется не участвовать в таких федерациях в будущем; Национальная федерация должна опубликовать на своем официальном сайте заявление с явным осуждением любых попыток создания альтернативной международной федерации бокса.

Напомним, в апреле представители Германии, Британии, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США объявили о создании новой международной федерации бокса World Boxing, рассчитывая на получение признания со стороны Международного олимпийского комитета в свете продолжающегося конфликта между МОК и IBA. Однако официально членство в IBA прекратила только американская федерация.

Ранее IBA проводила отбор на Олимпийские игры, но, начиная с Игр в Токио, этим занимается сам МОК. Соревнования по боксу не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.