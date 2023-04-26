Федерация бокса США сделала заявление о выходе из IBA

Федерация бокса США (USA Boxing) заявила, что отказывается от членства в Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на teamusa.org.

Также сообщается о подаче заявки на вступление в новую международную организацию любительского бокса под названием World Boxing. Это объявление было сделано в тот же день, когда IBA подала официальную жалобу на создателей World Boxing, которую она назвала "мошеннической" организацией.

Ранее США были одной из десяти стран, которые бойкотировали чемпионат мира по боксу, проводившийся под эгидой IBA, из-за допуска российских и белорусских боксеров к участию в соревнованиях под своими национальными флагами.

World Boxing была создана 13 апреля, ее целью является сохранение бокса в программе Олимпийских игр. Эту организацию возглавляет Временный исполнительный комитет, состоящий из представителей национальных федераций США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Филиппин и Швеции.

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