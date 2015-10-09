IBA объявила рекордные призовые ЧМ-2025 по боксу с участием Казахстана

Международная ассоциация бокса (IBA) официально представила мужской чемпионат мира среди элиты 2025 года, который состоится с 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Призовой фонд турнира составит рекордные 8 миллионов долларов. Победитель каждой весовой категории получит по 300 тысяч долларов — сумма, ранее, как сообщают организаторы, недостижимая для соревнований подобного уровня.

"Этот чемпионат мира — не только о рекордах и деньгах. Он о том, чтобы каждый боксёр, каждый тренер и каждая национальная федерация получили должное уважение и вознаграждение", — подчеркнул президент IBA Умар Кремлёв.

Особое внимание привлекла афиша предстоящего турнира: на ней изображён призёр Олимпиады-2024 в Париже и один из лидеров сборной Казахстана Нурбек Оралбай. Это подчеркивает важность участия казахстанской команды в грядущем мировом первенстве.

Напомним, что в сентябре текущего года национальная сборная Казахстана выступила на чемпионате мира World Boxing в Ливерпуле (Англия), где заняла первое общекомандное место.

