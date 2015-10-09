Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 13:23
 

В Британии разнесли судейство в боях Казахстана на ЧМ-2025

  Комментарии (2)

В Британии разнесли судейство в боях Казахстана на ЧМ-2025 Айбек Оралбай. ©КФБ

Первый чемпионат мира-2025 в Ливерпуле стал важной вехой для любительского бокса, открыв новую эру под эгидой организации World Boxing, передают Vesti.kz.

Как пишет британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс, представители сборной Казахстана показали сильные результаты, но их путь на турнире сопровождался как яркими победами, так и спорными решениями судей.

"Айбек Оралбай вышел в полуфинал весовой категории свыше 90 килограммов, демонстрируя точные и мощные удары. В третьем раунде его встречи с кубинским чемпионом Хулио Сесаром Ла Крусом казалось, что казахстанец полностью контролирует бой, включая нокдаун и ряд чистых ударов. Тем не менее судьи присудили третий раунд 10-9 в пользу кубинца. Хотя эксперты отметили, что это один из самых очевидных случаев, когда раунд должен был оцениваться как 10-8.

Тореxан Сабырхан (до 70 кг) столкнулся с непоследовательным судейством в матче против алжирского боксера Юсефа Ислама Яйше. В первом раунде судьи отдали победу Сабырхану 3:2, хотя зрители и аналитики отмечали активность и чистоту ударов алжирца. Во втором раунде, где казахстанец выглядел явным лидером, судьи неожиданно присудили раунд Яйше 4:1, что вызвало бурю обсуждений среди болельщиков и специалистов.

Другие казахстанские спортсмены также столкнулись с проблемами, когда непонятное судейство мешало демонстрации реальных возможностей. Эксперты связывают это с низкой подготовкой судей и расплывчатыми критериями оценки, несмотря на усилия World Boxing по реформированию системы", — пишет О'Хиггинс.

Напомним, что Казахстан выиграл общий медальный зачёт ЧМ-2025, опередив Узбекистан.

Чемпионами мира стали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Тореxан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг), Алуа Балкибекова (51 кг), Аида Абикеева (65 кг) и Наталья Богданова (70 кг).

Серебро завоевала Назым Кызайбай (48 кг), а бронзовые медали получили Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).

Чемпионат мира-2025 впервые проходил под эгидой новой организации World Boxing с 4 по 14 сентября.

