Кто и когда от Казахстана подерется за выход в финал турнира по боксу в Таиланде

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Стало известно расписание боев казахстанских спортсменов в рамках полуфинала международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединки за выход в финал пройдут в пятницу, 8 апреля. Причем в двух случаях путевки в эту стадию турнира оспорят пары из Казахстана.

Дневная сессия (начало в 12:00 по Нур-Султану)
До 57 килограммов: Серик Темиржанов - Руджакран Джунтронг (Таиланд)
До 75: Аятулла Такижанов - Сумит (Индия)
До 91: Сагындык Тогамбай - Айбек Оралбай

Вечерняя сессия (15:00)
До 63: Санатали Тольтаев - Султан Мусинов
До 69: Асланбек Шымбергенов - Атичай Фомсап (Таиланд)

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Добавим, Казахстан уже имеет одного финалиста. Ранее Нурбек Оралбай (81) в своем полуфинале победил хозяина ринга и вышел в финал, который состоится 9 апреля.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Таиланд Бибосынов Сакен Темиржанов Серик Тольтаев Санатали Шымбергенов Асланбек


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