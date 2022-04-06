Кто и когда от Казахстана подерется за выход в финал турнира по боксу в Таиланде

Стало известно расписание боев казахстанских спортсменов в рамках полуфинала международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединки за выход в финал пройдут в пятницу, 8 апреля. Причем в двух случаях путевки в эту стадию турнира оспорят пары из Казахстана.

Дневная сессия (начало в 12:00 по Нур-Султану)

До 57 килограммов: Серик Темиржанов - Руджакран Джунтронг (Таиланд)

До 75: Аятулла Такижанов - Сумит (Индия)

До 91: Сагындык Тогамбай - Айбек Оралбай

Вечерняя сессия (15:00)

До 63: Санатали Тольтаев - Султан Мусинов

До 69: Асланбек Шымбергенов - Атичай Фомсап (Таиланд)

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Добавим, Казахстан уже имеет одного финалиста. Ранее Нурбек Оралбай (81) в своем полуфинале победил хозяина ринга и вышел в финал, который состоится 9 апреля.

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