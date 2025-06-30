Громкой сенсацией обернулся бой Казахстана на домашнем Кубке мира по боксу

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов проиграл бой на домашнем Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 70 килограммов был Алмаз Орозбеков из Кыргызстана, который становился чемпионом Азии среди молодежи.

Первый раунд поединка остался за Жусуповым, что вылилось в единогласное решение судей в его пользу.

Во втором раунде Жусупов получил рассечение, из-за чего, в поединке возникла пауза. Впрочем, несмотря на это, казахстанец уверенно забрал и вторую трехминутку.

В третьем раунде у Жусупова вновь открылось рассечение. После этого последовала остановка боя и победа была присуждена Орозбекову.

Отметим, что сегодня, 30 июня на Кубке мира Назым Кызайбай (48 кг) разгромно победила Приянху Диллон из Канады.

Анель Сакыш, также представленная женской сетке в первый день турнира нанесла поражение Татьяне Обермайер из Германии, которой во втором и третьем раундах отсчитали нокдауны.

Отметим, что в рамках вечерней сессии, которая начнется в 19:00 Казахстан представят две боксерши - Виктория Графеева и Наталья Богданова.

Вечерняя сессия (начало в 19:00):60 кг: Виктория Графеева - Аяка Тагути (Япония);70 кг: Наталья Богданова - Санамача Чану Токчом (Индонезия).

Добавим, что этап Кубка мира продлится до 6 июля.

С полным составом мужской и женской команды Казахстана на домашнем Кубке мира можно ознакомиться здесь.