Готов уступить место? Лидер сборной Казахстана по боксу принял решение после сенсации

Лидер сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов высказался на тему возможной замены в составе национальной команды после своего сенсационного поражения на Кубке мира, передают Vesti.kz.

Напомним, Жусупов неожиданно уступил кыргызстанцу Алмазу Оразбекову уже на старте турнира. Несмотря на разочарование, спортсмен с уважением отнесся к возможному решению тренеров дать шанс другому боксеру.

"Да, сейчас многие сравнивают меня с Тореханом (Сабырханом). Я скажу так: если тренерский штаб выберет его - я не против. Наоборот, буду болеть за него", - приводит слова Жусупова журналист Аслан Каженов.

Отметим, что Торехан Сабырхан не участвовал на прошедшем в Астане этапе Кубка мира по боксу.

Торехан - четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.

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