Горячая битва Казахстана с Узбекистаном, или кто претендует на победу в чемпионате Азии по боксу

Жигер Абенов

Сборная Казахстана по боксу выглядит одним из фаворитов чемпионата Азии, который пройдет в ОАЭ, но на последних двух континентальных турнирах она взяла только три золотые медали. О фаворитах дивизионов в новом розыгрыше - в материале корреспондента Vesti.kz.

В 2015 году казахстанские боксеры выиграли пять первых мест, победив в командном зачете, а вот два следующих старта остались за Узбекистаном. Кто же претендует на успех?

До 49 килограммов

Фаворитом дивизиона станет Нодиржон Мирзахмедов из Узбекистана, как действующий победитель турнира и боксер с наивысшим рейтингом в Азии по версии АИБА. Вторым будет индийский спортсмен Дипак. Казахстанец Даниял Сабит, как дебютант, вряд ли получит какой-то посев, но это не делает его аутсайдером.

До 52 килограммов

Сакен Бибосынов выиграл для Казахстана "бронзу" чемпионата мира, а на континентальном турнире должен попасть в топ-4 при формировании сетки. Дивизион возглавят еще два боксера из Индии и Узбекистана - финалисты последнего чемпионата мира Амит и Шахобидин Зоиров.

До 56 килограммов

В этой категории еще один чемпион мира, победитель азиатского турнира и лидер мирового рейтинга - Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана. Год назад фаворит выиграл региональный отбор на Олимпиаду, победив в полуфинале казахстанца Серика Темиржанова. Есть кандидаты на медали у Индии, Таиланда и Китая, а нашу сборную представит дебютант Сабырхан Махмуд.

До 60 килограммов

Монгольский чемпион Азии Цендбаатар Эрденебат был бы фаворитом турнира, но в ОАЭ вместо него, скорее всего, выйдет участник олимпийского отбора Чинзориг Баатарсух. Казахстан и Узбекистан, можно сказать, представят почти дебютанты - Серик Темиржанов и Абдумалик Халаков.

До 64 килограммов

Бронзовый призер ЧМ-2019 Маниш Каушик из Индии - лидер дивизиона. Пока не ясно, как распределят боксеров Казахстана и Узбекистана, но потенциальная дуэль Закира Сафиуллина с Элнуром Абдураимовым может стать одной из самых горячих на турнире. Олимпийский отбор в равном поединке выиграл Абдураимов.

До 69 килограммов

В 2017 году Абылайхан Жусупов уступил в финале континентального чемпионата Шахрому Гиясову, а через два года в Таиланде боксировал от Казахстана другой боксер. Победителем тогда стал Бобо-Усмон Батуров из Узбекистана, а на последовавшем следом мировом турнире боксеры не пересеклись, но вошли в число призеров. Ждем долгожданную очную дуэль не раньше финала, а основной конкурент - Севонрес Оказава из Японии.

До 75 килограммов

Абильхан Аманкул продуктивно провел 2017 год, а затем решил залечить травмы. На замену вышел Турсынбай Кулахмет, который сначала выиграл чемпионат Азии, а затем стал бронзовым призером ЧМ-2019. Олимпийский отбор показал, что Аманкул близок к оптимальной форме, а основным конкурентом станет филиппинец Эумер Марсиал. Узбекистан представит дебютант Саиджамшид Жафаров, а еще одним опасным соперником можно назвать Айниша Кумара из Индии.

До 81 килограмма

Финалисты ЧМ-2019 Бекзад Нурдаулетов и Дилшодбек Рузметов возглавят сетку дивизиона, это станет еще одной потенциальной дуэлью принципиальных соперников. Год назад казахстанец выиграл олимпийский отбор, а его конкурент из Узбекистана не прошел даже в топ-8. Потенциальные конкуренты - боксеры из Индии, Китая, Таджикистана и Таиланда.

До 91 килограмма

В 2017 году Василий Левит уверенно прошел Санжара Турсунова, но с тех пор узбекский боксер показал серьезный прогресс и через два года вышел в финал. Его соперником снова мог стать казахстанец, но неожиданно проиграл корейцу Ким Хьен Кю. На олимпийском отборе Турсунов не дошел до финала, финишировав с "бронзой", а Левит выиграл "золото".

Свыше 91 килограмма

Состоится ли главный бой любого турнира в олимпийском боксе последних лет? Казахстанец Камшыбек Кункабаев побеждал Баходира Жалолова из Узбекистана на ЧМ-2017, оставив конкурента без медали, а затем проиграл два финала подряд в 2019 году. На олимпийском отборе могла пройти их очередная дуэль, но Кункабаев отказался от борьбы из-за травмы, а Жалолов стал чемпионом.

Первые номера, или кого выбрал Казахстан состязаться с Узбекистаном на ЧА по боксу

Добавим, что чемпионат Азии в Дубае стартует 24 мая, а соревноваться будут не только мужчины, но и женщины. Ранее были объявлены составы команд, а золотые медалисты турнира будут определены 31 мая. Оглашены и суммы призовых для боксеров.

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