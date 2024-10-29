Головкин сделал заявление о будущем бокса на Олимпиаде

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин провел встречу с участниками чемпионата мира по боксу (U19) в Пуэбло (США), впервые проходящего под эгидой новой организации World Boxing, переадают Vesti.kz.

Головкин в неформальной обстановке приветствовал участников мирового первенста, а также сделал с юными боксерами памятные фотографии. В своем обращении GGG назвал сохранение бокса в программе Олимпийских игр-2028 приоритетом в своей работе.

"Среди вас в данный момент находятся будущие чемпионы, а также олимпийцы, которые примут участие в Играх в Лос-Анджелесе. И я обещаю, что от себя сделаю все возможное для того, чтобы сохранить бокс в соревновательной программе Олимпиады. Стремитесь к высотам, отдавайте все силы для достижения своих целей. Желаю всем ярких побед и успешного выступления на чемпионате мира", - цитирует Головкина Olympic.kz.

Отметим, что Казахстан впервые выступает на чемпионате мире, организатором которого является Международная федерация бокса (World Boxing). Всего на турнир заявлено 180 спортсменов из 30 стран.

От Казахстана выступало четверо боксеров, но один из них уже выбыл.

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World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении.

В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing, а Головкин получил должность в Олимпийской комиссии организации.

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Ранее МОК объввмл, что боксеры из национальных федераций, являющихся членами IBA, не будут допущены к участию в Играх-2028. При этом участие бокса на Олимпиаде-2028 остается под вопросом: МОК включит его в программу Лос-Анджелеса, когда 50 и более стран присоединятся к новой федерации World Boxing.

На данный момент к новой организации присоединились 42 страны, в том числе 8 - из Азии.

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