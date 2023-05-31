Главный тренер сборной Казахстана получил автомобиль за успех на ЧМ-2023 по боксу

Сегодня, 31 мая, в Алматы прошло чествование сборной Казахстана по боксу за успешное выступление на чемпионате мира, который состоялся с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Президент Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева удостоил денежными вознаграждениями боксеров и тренеров.

Чествование триумфаторов ЧМ-2023 по боксу в Алматы: премии боксерам и награды тренерам

Отметим, что за отличный результат в столице Узбекистана главный тренер мужской сборной Мырзагали Айтжанов помимо 25 тысяч долларов США получил автомобиль.

Президент КФБ обратился к казахстанским боксерам после успеха на ЧМ-2023 в Ташкенте

Напомним, что медальный зачет ЧМ-2023 по боксу выиграл Узбекистан - хозяева ринга завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занял Казахстан (4-1-0), а третье - Россия (2-0-4).

Для Казахстана это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.