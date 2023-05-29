Президент КФБ обратился к казахстанским боксерам после успеха на ЧМ-2023 в Ташкенте

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев обратился к сборной Казахстана после успешного выступления на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана возглавила рейтинг Международной ассоциации бокса (IBA) после соревнований в Ташкенте.

Так, первое место занимает Казахстан - 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан (60 800), а замыкает тройку лучших Россия (58 050).

"Ассаламуалейкум всем любителям бокса! На сайте IBА опубликовали обновленный рейтинг лучших стран в этом виде спорта и Казахстан, по прежнему в нем безоговорочный лидер! В связи с этим, я поздравляю всю страну с выдающимся достижением!!!

Это наша общая победа - спортсменов, тренеров, врачей, государства, федерации и конечно же наших болельщиков!

Самое главное - в нужный момент мы не подвели свою страну, свой народ. Наша общая задача в дальнейшем продолжать традицию побеждать и высоко нести Флаг Казахстана на самых крупных международных турнирах!

Еще раз всем огромная благодарность от моего имени и от имени Казахстанской федерации бокса", - приводит слова Ракишева официальный сайт Казахстанской федерации бокса.