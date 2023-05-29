Президент КФБ обратился к казахстанским боксерам после успеха на ЧМ-2023 в Ташкенте

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев обратился к сборной Казахстана после успешного выступления на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана возглавила рейтинг Международной ассоциации бокса (IBA) после соревнований в Ташкенте.
Так, первое место занимает Казахстан - 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан (60 800), а замыкает тройку лучших Россия (58 050).
"Ассаламуалейкум всем любителям бокса! На сайте IBА опубликовали обновленный рейтинг лучших стран в этом виде спорта и Казахстан, по прежнему в нем безоговорочный лидер! В связи с этим, я поздравляю всю страну с выдающимся достижением!!!
Это наша общая победа - спортсменов, тренеров, врачей, государства, федерации и конечно же наших болельщиков!
Самое главное - в нужный момент мы не подвели свою страну, свой народ. Наша общая задача в дальнейшем продолжать традицию побеждать и высоко нести Флаг Казахстана на самых крупных международных турнирах!
Еще раз всем огромная благодарность от моего имени и от имени Казахстанской федерации бокса", - приводит слова Ракишева официальный сайт Казахстанской федерации бокса.
Напомним, что медальный зачет ЧМ-2023 по боксу выиграл Узбекистан - хозяева ринга завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занял Казахстан (4-1-0), а третье - Россия (2-0-4).
Для Казахстана это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.
Фото: КФБ©
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