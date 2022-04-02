В финал с нокаутом, или кто из казахстанцев поборется за золото турнира в Сербии

Три боксера сборной Казахстана вышли в финал международного турнира Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За золото турнира поборются Олжас Байниязов (до 54 килограммов), Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5) и Ильяр Аширов (до 75).
Базарбайулы досрочно выиграл у серба Ненада Йовановича, заставив в первом раунде рефери зафиксировать победу техническим нокаутом.
Добавим, что, помимо чемпиона мира Темиртаса Жусупова, турнир в полуфинале покинули еще семь казахстанских боксеров. С бронзовой медалью старт завершил Мади Амиров (до 86).
Действующий чемпион мира из Казахстана сенсационно проиграл на турнире по боксу в Сербии
Полуфиналы с участием казахстанцев
До 51 килограмма
Темиртас Жусупов (Казахстан) - Нуржигит Дюшибаев (Кыргызстан) - 1:4.
Куаныш Дуйсенбай (Казахстан) - Киран Макдональд (Англия) - 0:5.
До 54 килограммов
Олжас Байниязов (Казахстан) - Даулет Молдашев (Казахстан) - 5:0.
До 57 килограммов
Оразбек Асылкулов (Казахстан) - Артур Базеян (Армения) - 2:3.
До 60 килограммов
Саматали Тольтаев (Казахстан) - Семиз Аличич (Сербия) - 2:3.
До 63,5 килограмма
Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - Ненад Йованович (Сербия) - RSC-l в первом раунде.
До 67 килограммов
Даулет Нысан (Казахстан) - Павел Федоров (Сербия) - 0:5.
До 71 килограмма
Нуржан Аманкельды (Казахстан) - Абидин Амруг (Марокко) - 2:3.
Армат Арманулы (Казахстан) - Хамза Эль-Барбари (Марокко) - победа из-за неявки Арманулы.
До 75 килограммов
Ильяр Аширов (Казахстан) - Сандро Полетан (Сербия) - 5:0.